Am Freitag stieg der ATX via Wiener Börse zum Handelsschluss um 1.97 Prozent auf 6’225.96 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 177.105 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der ATX 0.003 Prozent fester bei 6’105.73 Punkten, nach 6’105.56 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6’105.62 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 6’270.68 Punkten.

So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 0.335 Prozent. Vor einem Monat, am 27.10.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 6’429.63 Punkten gehandelt. Der ATX wies vor drei Monaten, am 27.08.2026, einen Wert von 6’676.23 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 27.11.2025, bewegte sich der ATX bei 4’983.27 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 16.34 Prozent. Bei 7’043.27 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’007.83 Punkten registriert.

ATX-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 7.91 Prozent auf 105.00 EUR), BAWAG (+ 4.44 Prozent auf 152.90 EUR), Raiffeisen (+ 3.92 Prozent auf 58.35 EUR), PORR (+ 3.67 Prozent auf 35.30 EUR) und STRABAG SE (+ 3.30 Prozent auf 106.40 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen Wienerberger (-1.97 Prozent auf 15.44 EUR), Vienna Insurance (-1.11 Prozent auf 71.50 EUR), OMV (-0.15 Prozent auf 67.90 EUR), Verbund (-0.14 Prozent auf 69.90 EUR) und Österreichische Post (+ 0.16 Prozent auf 31.15 EUR).

Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 377’880 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 40.554 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder

Die OMV-Aktie verzeichnet mit 6.69 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. OMV-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7.03 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch