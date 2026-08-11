Starker Wochentag in Wien: ATX Prime zum Start des Dienstagshandels in der Gewinnzone

Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0.04 Prozent fester bei 3’278.27 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.001 Prozent auf 3’276.99 Punkte an der Kurstafel, nach 3’276.95 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 3’284.41 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3’274.14 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, betrug der ATX Prime-Kurs 3’189.18 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, notierte der ATX Prime bei 2’935.32 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.08.2025, wies der ATX Prime 2’360.24 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 23.33 Prozent. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 3’337.77 Punkten. Bei 2’489.01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Polytec (+ 5.94 Prozent auf 4.99 EUR), ZUMTOBEL (+ 1.04 Prozent auf 3.90 EUR), DO (+ 0.99 Prozent auf 203.50 EUR), Frequentis (+ 0.81 Prozent auf 75.00 EUR) und voestalpine (+ 0.79 Prozent auf 46.08 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen Wolford (-1.67 Prozent auf 2.36 EUR), Flughafen Wien (-1.55 Prozent auf 50.80 EUR), Wienerberger (-0.94 Prozent auf 21.10 EUR), UBM Development (-0.87 Prozent auf 17.00 EUR) und FACC (-0.48 Prozent auf 16.46 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Das grösste Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die OMV-Aktie aufweisen. 26’714 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 46.614 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7.28 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.11 Prozent bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch