ATX Prime 1349314 / AT0000999925
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Marktkapitalisierung
|Index-Bewegung
|
09.11.2026 17:58:15
Starker Wochentag in Wien: ATX Prime zum Handelsende mit Zuschlägen
So performte der ATX Prime zum Handelsende.
Der ATX Prime tendierte im Wiener Börse-Handel schlussendlich um 1.92 Prozent höher bei 3’219.75 Punkten. In den Montagshandel ging der ATX Prime 0.000 Prozent stärker bei 3’159.01 Punkten, nach 3’159.01 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des ATX Prime lag heute bei 3’155.86 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3’234.15 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn
Noch vor einem Monat, am 09.10.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3’212.80 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bewegte sich der ATX Prime bei 3’277.74 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, den Stand von 2’361.33 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 21.13 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3’448.52 Punkten. 2’489.01 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
ATX Prime-Top-Flop-Liste
Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit Frequentis (+ 6.79 Prozent auf 62.90 EUR), AT S (AT&S) (+ 5.29 Prozent auf 111.40 EUR), Raiffeisen (+ 4.36 Prozent auf 61.10 EUR), PORR (+ 3.92 Prozent auf 33.10 EUR) und DO (+ 3.43 Prozent auf 226.00 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Verbund (-2.13 Prozent auf 71.15 EUR), Polytec (-1.68 Prozent auf 4.09 EUR), Kapsch TrafficCom (-1.32 Prozent auf 3.75 EUR), Flughafen Wien (-1.13 Prozent auf 52.40 EUR) und OMV (-0.63 Prozent auf 71.30 EUR).
Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das grösste Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Erste Group Bank-Aktie aufweisen. 362’524 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 43.312 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Blick
2026 hat die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Mit 6.71 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|3’219.75
|1.92%
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst höher -- DAX zum Handelsende weit im Plus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zog zum Wochenstart an, während der deutsche Leitindex noch deutlicher zulegte. Die Börsen in Asien verbuchten am Montag mehrheitlich Gewinne.