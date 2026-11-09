Starker Wochentag in Wien: ATX Prime zum Handelsende mit Zuschlägen

Der ATX Prime tendierte im Wiener Börse-Handel schlussendlich um 1.92 Prozent höher bei 3’219.75 Punkten. In den Montagshandel ging der ATX Prime 0.000 Prozent stärker bei 3’159.01 Punkten, nach 3’159.01 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag heute bei 3’155.86 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3’234.15 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 09.10.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3’212.80 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bewegte sich der ATX Prime bei 3’277.74 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, den Stand von 2’361.33 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 21.13 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3’448.52 Punkten. 2’489.01 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit Frequentis (+ 6.79 Prozent auf 62.90 EUR), AT S (AT&S) (+ 5.29 Prozent auf 111.40 EUR), Raiffeisen (+ 4.36 Prozent auf 61.10 EUR), PORR (+ 3.92 Prozent auf 33.10 EUR) und DO (+ 3.43 Prozent auf 226.00 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Verbund (-2.13 Prozent auf 71.15 EUR), Polytec (-1.68 Prozent auf 4.09 EUR), Kapsch TrafficCom (-1.32 Prozent auf 3.75 EUR), Flughafen Wien (-1.13 Prozent auf 52.40 EUR) und OMV (-0.63 Prozent auf 71.30 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Erste Group Bank-Aktie aufweisen. 362’524 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 43.312 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Blick

2026 hat die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Mit 6.71 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch