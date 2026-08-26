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ATX Prime-Performance im Blick 26.08.2026 17:58:11

Starker Wochentag in Wien: ATX Prime zum Ende des Mittwochshandels mit Kursplus

Starker Wochentag in Wien: ATX Prime zum Ende des Mittwochshandels mit Kursplus

Der ATX Prime verzeichnete am Abend Kursanstiege.

CA Immobilien
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Der ATX Prime legte im Wiener Börse-Handel letztendlich um 1.25 Prozent auf 3’323.23 Punkte zu. Zuvor ging der ATX Prime 0.031 Prozent leichter bei 3’281.17 Punkten in den Handel, nach 3’282.20 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag heute bei 3’271.45 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3’323.23 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 1.87 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 3’177.07 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.05.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3’013.78 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.08.2025, lag der ATX Prime-Kurs bei 2’350.16 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 25.02 Prozent. In diesem Jahr markierte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3’337.77 Punkten. 2’489.01 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Wolford (+ 9.00 Prozent auf 2.18 EUR), FACC (+ 4.62 Prozent auf 16.32 EUR), voestalpine (+ 4.13 Prozent auf 45.88 EUR), PORR (+ 3.70 Prozent auf 40.65 EUR) und Wienerberger (+ 2.91 Prozent auf 20.16 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Rosenbauer (-1.62 Prozent auf 60.80 EUR), CA Immobilien (-1.05 Prozent auf 23.50 EUR), Semperit (-0.87 Prozent auf 17.00 EUR), CPI Europe (-0.65 Prozent auf 15.40 EUR) und Flughafen Wien (-0.38 Prozent auf 51.80 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Die Aktie im ATX Prime mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Raiffeisen-Aktie. 330’138 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 47.546 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien

2026 hat die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.77 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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