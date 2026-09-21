Starker Wochentag in Wien: ATX Prime schlussendlich mit Gewinnen

Zum Handelsschluss kletterte der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 1.50 Prozent auf 3’380.05 Punkte. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0.029 Prozent auf 3’329.11 Punkte an der Kurstafel, nach 3’330.07 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX Prime betrug 3’329.11 Punkte, das Tageshoch hingegen 3’383.44 Zähler.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 21.08.2026, stand der ATX Prime bei 3’261.96 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime notierte am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, bei 3’212.66 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, notierte der ATX Prime bei 2’312.60 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 27.16 Prozent nach oben. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 3’392.50 Punkten. Bei 2’489.01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 6.37 Prozent auf 187.00 EUR), Telekom Austria (+ 3.25 Prozent auf 9.54 EUR), BAWAG (+ 3.00 Prozent auf 181.80 EUR), Erste Group Bank (+ 2.61 Prozent auf 121.90 EUR) und Semperit (+ 2.53 Prozent auf 18.25 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Kapsch TrafficCom (-6.52 Prozent auf 4.16 EUR), Rosenbauer (-2.80 Prozent auf 62.60 EUR), Verbund (-1.94 Prozent auf 60.80 EUR), OMV (-1.87 Prozent auf 70.70 EUR) und Wolford (-1.87 Prozent auf 2.10 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Das Handelsvolumen der Raiffeisen-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 292’049 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 46.148 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Fokus

Im ATX Prime präsentiert die Marinomed Biotech-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.54 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch