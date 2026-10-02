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Marktbericht 02.10.2026 17:58:12

Starker Wochentag in Wien: ATX Prime notiert schlussendlich im Plus

Starker Wochentag in Wien: ATX Prime notiert schlussendlich im Plus

Heute zeigten sich die Anleger in Wien optimistisch.

Lenzing
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Schlussendlich ging es im ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0.50 Prozent nach oben auf 3’295.49 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.033 Prozent auf 3’280.20 Punkte an der Kurstafel, nach 3’279.13 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3’311.10 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3’259.33 Punkten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verlor der ATX Prime bereits um 3.12 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.09.2026, erreichte der ATX Prime einen Stand von 3’320.13 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.07.2026, wurde der ATX Prime mit 3’193.76 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 02.10.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2’353.39 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 23.98 Prozent. 3’448.52 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2’489.01 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 10.40 Prozent auf 223.00 EUR), Polytec (+ 3.10 Prozent auf 5.98 EUR), DO (+ 3.10 Prozent auf 193.00 EUR), Palfinger (+ 1.88 Prozent auf 27.05 EUR) und Frequentis (+ 1.66 Prozent auf 67.20 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Lenzing (-29.54 Prozent auf 13.74 EUR), Wolford (-4.42 Prozent auf 2.16 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2.71 Prozent auf 28.70 EUR), CA Immobilien (-1.85 Prozent auf 21.20 EUR) und Erste Group Bank (-1.73 Prozent auf 113.60 EUR) unter Druck.

Welche ATX Prime-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im ATX Prime mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lenzing-Aktie. 695’288 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 47.041 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Unter den ATX Prime-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.66 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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