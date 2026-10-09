Starker Wochentag in Wien: ATX Prime legt am Nachmittag zu

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0.06 Prozent fester bei 3’221.11 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0.000 Prozent stärker bei 3’219.02 Punkten, nach 3’219.02 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3’208.80 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’246.31 Zählern.

ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang einen Verlust von 2.25 Prozent. Der ATX Prime wies vor einem Monat, am 09.09.2026, einen Wert von 3’368.58 Punkten auf. Der ATX Prime lag noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, bei 3’175.74 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2’364.52 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 21.18 Prozent aufwärts. Bei 3’448.52 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2’489.01 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit voestalpine (+ 6.33 Prozent auf 45.04 EUR), Wolford (+ 3.74 Prozent auf 2.22 EUR), FACC (+ 3.31 Prozent auf 14.36 EUR), Frequentis (+ 2.62 Prozent auf 66.70 EUR) und ZUMTOBEL (+ 2.50 Prozent auf 4.10 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Warimpex (-7.07 Prozent auf 0.46 EUR), OMV (-3.10 Prozent auf 71.80 EUR), PORR (-2.56 Prozent auf 30.45 EUR), AT S (AT&S) (-2.03 Prozent auf 217.00 EUR) und Telekom Austria (-1.25 Prozent auf 8.67 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Die Aktie im ATX Prime mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lenzing-Aktie. 316’287 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 42.963 Mrd. Euro im ATX Prime den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7.33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6.39 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch