ZUMTOBEL Aktie 2542508 / AT0000837307
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Index-Performance im Blick
|
09.10.2026 15:58:16
Starker Wochentag in Wien: ATX Prime legt am Nachmittag zu
Kaum bewegt zeigt sich der ATX Prime am Freitagnachmittag.
Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0.06 Prozent fester bei 3’221.11 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0.000 Prozent stärker bei 3’219.02 Punkten, nach 3’219.02 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3’208.80 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’246.31 Zählern.
ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang einen Verlust von 2.25 Prozent. Der ATX Prime wies vor einem Monat, am 09.09.2026, einen Wert von 3’368.58 Punkten auf. Der ATX Prime lag noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, bei 3’175.74 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2’364.52 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 21.18 Prozent aufwärts. Bei 3’448.52 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2’489.01 Zählern.
Tops und Flops aktuell
Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit voestalpine (+ 6.33 Prozent auf 45.04 EUR), Wolford (+ 3.74 Prozent auf 2.22 EUR), FACC (+ 3.31 Prozent auf 14.36 EUR), Frequentis (+ 2.62 Prozent auf 66.70 EUR) und ZUMTOBEL (+ 2.50 Prozent auf 4.10 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Warimpex (-7.07 Prozent auf 0.46 EUR), OMV (-3.10 Prozent auf 71.80 EUR), PORR (-2.56 Prozent auf 30.45 EUR), AT S (AT&S) (-2.03 Prozent auf 217.00 EUR) und Telekom Austria (-1.25 Prozent auf 8.67 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen
Die Aktie im ATX Prime mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lenzing-Aktie. 316’287 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 42.963 Mrd. Euro im ATX Prime den grössten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Blick
Unter den ATX Prime-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7.33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6.39 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu ZUMTOBEL AG
|
17:58
|Wiener Börse-Handel ATX Prime beendet den Freitagshandel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
15:58
|Starker Wochentag in Wien: ATX Prime legt am Nachmittag zu (finanzen.ch)
|
12:26
|Handel in Wien: ATX Prime im Plus (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Handel in Wien: ATX Prime gibt zum Start des Donnerstagshandels nach (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Zurückhaltung in Wien: ATX Prime präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
|
06.10.26
|Börse Wien in Grün: ATX Prime zum Start des Dienstagshandels freundlich (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime präsentiert sich leichter (finanzen.ch)
Analysen zu ZUMTOBEL AG
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|3’212.80
|-0.19%
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit freundlichem Wochenausklang -- SMI geht fester ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich vorwiegend im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten am letzten Handelstag der Woche im Plus. Die US-Börsen setzen zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.