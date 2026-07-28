Erste Group Bank Aktie 728952 / AT0000652011
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28.07.2026 12:26:14
Starker Wochentag in Wien: ATX Prime klettert am Mittag
Kaum bewegt zeigt sich der ATX Prime heute.
Um 12:09 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0.17 Prozent stärker bei 3’136.62 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0.001 Prozent stärker bei 3’131.46 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3’131.42 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3’117.35 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’140.85 Zählern.
So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, bei 3’152.29 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.04.2026, wurde der ATX Prime mit 2’858.24 Punkten gehandelt. Der ATX Prime wurde vor einem Jahr, am 28.07.2025, mit 2’289.18 Punkten bewertet.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 18.00 Prozent aufwärts. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3’243.92 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2’489.01 Punkten markiert.
ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Telekom Austria (+ 3.40 Prozent auf 10.34 EUR), Raiffeisen (+ 2.42 Prozent auf 57.15 EUR), CA Immobilien (+ 2.12 Prozent auf 24.10 EUR), ZUMTOBEL (+ 2.05 Prozent auf 3.98 EUR) und Flughafen Wien (+ 1.61 Prozent auf 50.60 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Lenzing (-14.11 Prozent auf 21.00 EUR), Palfinger (-9.52 Prozent auf 29.95 EUR), Kapsch TrafficCom (-3.07 Prozent auf 4.73 EUR), AT S (AT&S) (-3.07 Prozent auf 132.80 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-2.28 Prozent auf 29.95 EUR).
Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im ATX Prime sticht die Lenzing-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 345’602 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 44.706 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Blick
Die OMV-Aktie hat mit 7.39 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.25 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.ch
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