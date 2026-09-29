Starker Wochentag in Wien: ATX Prime-Börsianer greifen zum Handelsstart zu

Um 09:11 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0.10 Prozent stärker bei 3’436.71 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.008 Prozent auf 3’433.02 Punkte an der Kurstafel, nach 3’433.29 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag heute bei 3’428.63 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3’441.65 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3’335.76 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.06.2026, lag der ATX Prime noch bei 3’125.77 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.09.2025, lag der ATX Prime-Kurs bei 2’320.91 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 29.29 Prozent zu. Bei 3’448.52 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2’489.01 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit ZUMTOBEL (+ 4.39 Prozent auf 4.28 EUR), AT S (AT&S) (+ 3.28 Prozent auf 204.50 EUR), Österreichische Post (+ 0.97 Prozent auf 31.35 EUR), PORR (+ 0.77 Prozent auf 32.75 EUR) und Vienna Insurance (+ 0.74 Prozent auf 67.90 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Wolford (-8.70 Prozent auf 2.10 EUR), Kapsch TrafficCom (-3.16 Prozent auf 3.98 EUR), AMAG (-2.19 Prozent auf 26.80 EUR), Polytec (-1.79 Prozent auf 5.50 EUR) und Semperit (-1.31 Prozent auf 18.85 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 16’599 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 47.818 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Fokus

Die Marinomed Biotech-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.46 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch