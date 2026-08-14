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Index-Bewegung 14.08.2026 15:58:13

Starker Wochentag in Wien: ATX Prime bewegt sich am Freitagnachmittag im Plus

Starker Wochentag in Wien: ATX Prime bewegt sich am Freitagnachmittag im Plus

Aktuell halten sich die Anleger in Wien zurück.

voestalpine
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Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 15:40 Uhr um 0.11 Prozent fester bei 3’317.55 Punkten. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0.003 Prozent höher bei 3’314.17 Punkten, nach 3’314.07 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag am Freitag bei 3’319.06 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3’297.32 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 1.21 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.07.2026, notierte der ATX Prime bei 3’198.48 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.05.2026, notierte der ATX Prime bei 2’929.63 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.08.2025, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2’384.52 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 24.81 Prozent. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3’337.77 Punkten. Bei 2’489.01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Marinomed Biotech (+ 25.00 Prozent auf 5.00 EUR), AT S (AT&S) (+ 3.69 Prozent auf 174.00 EUR), Polytec (+ 3.38 Prozent auf 4.90 EUR), Telekom Austria (+ 2.38 Prozent auf 10.34 EUR) und FACC (+ 2.15 Prozent auf 17.14 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Wolford (-8.00 Prozent auf 2.30 EUR), Frequentis (-2.94 Prozent auf 72.60 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1.98 Prozent auf 84.00 EUR), voestalpine (-1.96 Prozent auf 45.90 EUR) und ZUMTOBEL (-1.47 Prozent auf 4.03 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im ATX Prime mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Polytec-Aktie. 114’113 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 47.352 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien

Im ATX Prime weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.00 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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