Um 09:11 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1.49 Prozent stärker bei 3’046.30 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0.003 Prozent höher bei 3’001.75 Punkten in den Freitagshandel, nach 3’001.67 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag am Freitag bei 3’050.37 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3’001.69 Punkten erreichte.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 0.022 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.10.2026, stand der ATX Prime bei 3’157.02 Punkten. Der ATX Prime wurde vor drei Monaten, am 27.08.2026, mit 3’284.56 Punkten bewertet. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 27.11.2025, einen Stand von 2’479.43 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 14.60 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3’448.52 Punkten. Bei 2’489.01 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 5.45 Prozent auf 102.60 EUR), FACC (+ 3.78 Prozent auf 15.38 EUR), Andritz (+ 3.23 Prozent auf 80.00 EUR), PORR (+ 2.79 Prozent auf 35.00 EUR) und voestalpine (+ 2.71 Prozent auf 34.10 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen Wolford (-5.50 Prozent auf 2.06 EUR), ZUMTOBEL (-1.79 Prozent auf 3.84 EUR), Wienerberger (-1.46 Prozent auf 15.52 EUR), Rosenbauer (-1.11 Prozent auf 53.40 EUR) und Vienna Insurance (-0.28 Prozent auf 72.10 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 47’513 Aktien gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 40.554 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6.69 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.03 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch