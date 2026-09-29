Starker Wochentag in Wien: ATX notiert zum Start im Plus

Am Dienstag erhöht sich der ATX um 09:11 Uhr via Wiener Börse um 0.08 Prozent auf 7’017.91 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 196.480 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.008 Prozent auf 7’011.54 Punkte an der Kurstafel, nach 7’012.13 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 7’002.04 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7’030.56 Zählern.

So entwickelt sich der ATX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, bewegte sich der ATX bei 6’786.58 Punkten. Der ATX stand noch vor drei Monaten, am 29.06.2026, bei 6’351.75 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.09.2025, wies der ATX einen Stand von 4’646.29 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 31.13 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 7’043.27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’007.83 Zählern markiert.

ATX-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 3.28 Prozent auf 204.50 EUR), Österreichische Post (+ 0.97 Prozent auf 31.35 EUR), PORR (+ 0.77 Prozent auf 32.75 EUR), Vienna Insurance (+ 0.74 Prozent auf 67.90 EUR) und Palfinger (+ 0.50 Prozent auf 30.00 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen OMV (-0.82 Prozent auf 72.45 EUR), STRABAG SE (-0.38 Prozent auf 105.80 EUR), voestalpine (-0.35 Prozent auf 46.08 EUR), BAWAG (-0.27 Prozent auf 184.10 EUR) und EVN (-0.18 Prozent auf 28.40 EUR).

ATX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 16’599 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 47.818 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7.58 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.46 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch