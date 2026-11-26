ATX 998663 / AT0000999982
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26.11.2026 17:58:15
Starker Wochentag in Wien: ATX legt zum Ende des Donnerstagshandels zu
Für den ATX ging es am Abend aufwärts.
Am Donnerstag gewann der ATX via Wiener Börse zum Handelsende 1.27 Prozent auf 6’105.56 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 182.536 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der ATX 0.014 Prozent schwächer bei 6’028.07 Punkten, nach 6’028.92 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6’193.79 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’028.07 Zählern.
So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang Verluste von 1.61 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wurde der ATX auf 6’270.26 Punkte taxiert. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 26.08.2026, den Wert von 6’758.44 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.11.2025, wies der ATX einen Wert von 5’000.70 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 14.09 Prozent aufwärts. Bei 7’043.27 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX. Bei 5’007.83 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 9.08 Prozent auf 97.30 EUR), voestalpine (+ 5.40 Prozent auf 33.20 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 3.69 Prozent auf 73.10 EUR), Wienerberger (+ 3.35 Prozent auf 15.75 EUR) und Raiffeisen (+ 3.22 Prozent auf 56.15 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen BAWAG (-5.73 Prozent auf 146.40 EUR), Vienna Insurance (-0.55 Prozent auf 72.30 EUR), EVN (+ 0.17 Prozent auf 30.30 EUR), Verbund (+ 0.21 Prozent auf 70.00 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0.22 Prozent auf 18.50 EUR).
Die meistgehandelten ATX-Aktien
Die Aktie im ATX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 454’134 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 42.380 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der ATX-Werte
Die OMV-Aktie hat mit 6.55 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.18 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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