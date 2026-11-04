Starker Wochentag in Wien: ATX klettert schlussendlich

Schlussendlich stieg der ATX im Wiener Börse-Handel um 1.91 Prozent auf 6’518.52 Punkte. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 186.074 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.013 Prozent auf 6’396.94 Punkte an der Kurstafel, nach 6’396.13 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX bei 6’396.94 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 6’633.24 Punkten.

ATX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 1.54 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wurde der ATX mit 6’718.25 Punkten gehandelt. Der ATX stand vor drei Monaten, am 04.08.2026, bei 6’657.01 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.11.2025, wurde der ATX mit 4’794.36 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 21.80 Prozent zu. Bei 7’043.27 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’007.83 Punkten erreicht.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit Raiffeisen (+ 5.83 Prozent auf 59.90 EUR), BAWAG (+ 4.31 Prozent auf 164.50 EUR), Lenzing (+ 3.99 Prozent auf 11.48 EUR), DO (+ 3.63 Prozent auf 214.00 EUR) und Erste Group Bank (+ 3.45 Prozent auf 110.90 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen AT S (AT&S) (-5.36 Prozent auf 130.60 EUR), OMV (-0.69 Prozent auf 72.40 EUR), Verbund (-0.14 Prozent auf 69.40 EUR), Palfinger (+ 0.18 Prozent auf 27.35 EUR) und STRABAG SE (+ 0.39 Prozent auf 102.80 EUR).

Welche ATX-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 773’168 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 42.302 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.

ATX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7.24 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.48 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch