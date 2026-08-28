Starker Wochentag in Wien: ATX-Börsianer greifen zu

Am Freitag verbucht der ATX um 12:09 Uhr via Wiener Börse ein Plus in Höhe von 1.33 Prozent auf 6’765.10 Punkte. Die ATX-Mitglieder sind damit 189.924 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0.011 Prozent höher bei 6’676.95 Punkten in den Freitagshandel, nach 6’676.23 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6’676.95 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’772.77 Zählern.

ATX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der ATX bereits um 2.00 Prozent. Vor einem Monat, am 28.07.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 6’334.06 Punkten. Der ATX lag vor drei Monaten, am 28.05.2026, bei 6’042.44 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.08.2025, betrug der ATX-Kurs 4’652.04 Punkte.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 26.41 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 6’780.42 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’007.83 Zählern registriert.

Die Tops und Flops im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell STRABAG SE (+ 13.54 Prozent auf 97.30 EUR), AT S (AT&S) (+ 5.31 Prozent auf 154.60 EUR), Verbund (+ 1.87 Prozent auf 59.90 EUR), DO (+ 1.45 Prozent auf 209.50 EUR) und Wienerberger (+ 1.42 Prozent auf 19.99 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen Vienna Insurance (-0.70 Prozent auf 70.80 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0.00 Prozent auf 30.50 EUR), Österreichische Post (+ 0.16 Prozent auf 31.25 EUR), Palfinger (+ 0.16 Prozent auf 31.25 EUR) und Erste Group Bank (+ 0.16 Prozent auf 121.60 EUR).

ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die STRABAG SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 99’066 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 48.751 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Blick

In diesem Jahr weist die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Mit 6.80 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch