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Wiener Börse-Handel im Blick 16.09.2026 15:58:16

Starker Wochentag in Wien: ATX am Nachmittag in der Gewinnzone

Starker Wochentag in Wien: ATX am Nachmittag in der Gewinnzone

Aktuell zeigen sich die Anleger in Wien optimistisch.

Vienna Insurance
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Am Mittwoch tendiert der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse 0.60 Prozent fester bei 6’786.70 Punkten. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 191.148 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0.068 Prozent stärker bei 6’751.09 Punkten in den Handel, nach 6’746.53 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6’747.12 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’814.10 Zählern.

ATX-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang ein Minus von 1.49 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wurde der ATX auf 6’733.16 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 16.06.2026, wies der ATX einen Stand von 6’445.04 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 16.09.2025, wies der ATX 4’577.95 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 26.81 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 6’914.35 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5’007.83 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell voestalpine (+ 2.67 Prozent auf 46.10 EUR), AT S (AT&S) (+ 2.61 Prozent auf 157.20 EUR), PORR (+ 2.07 Prozent auf 37.00 EUR), Verbund (+ 2.00 Prozent auf 61.20 EUR) und EVN (+ 1.93 Prozent auf 29.00 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil DO (-1.44 Prozent auf 192.00 EUR), Lenzing (-1.43 Prozent auf 20.75 EUR), CA Immobilien (-1.10 Prozent auf 22.50 EUR), Vienna Insurance (-0.57 Prozent auf 70.00 EUR) und Erste Group Bank (-0.42 Prozent auf 118.00 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 145’657 Aktien gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 46.575 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

ATX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.84 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.42 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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