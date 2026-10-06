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Index-Bewegung 06.10.2026 15:58:13

Starker Wochentag in Wien: Anleger lassen ATX steigen

Starker Wochentag in Wien: Anleger lassen ATX steigen

Der ATX notiert am Dienstagnachmittag im Plus.

AT & S
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Am Dienstag notiert der ATX um 15:40 Uhr via Wiener Börse 0.77 Prozent höher bei 6’798.07 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 189.566 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0.001 Prozent leichter bei 6’745.96 Punkten in den Dienstagshandel, nach 6’746.05 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag am Dienstag bei 6’744.24 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6’835.61 Punkten erreichte.

ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wies der ATX einen Wert von 6’858.28 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 6’565.51 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.10.2025, wurde der ATX mit 4’730.14 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 27.03 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 7’043.27 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5’007.83 Punkten.

Tops und Flops im ATX aktuell

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit Andritz (+ 2.90 Prozent auf 85.20 EUR), AT S (AT&S) (+ 2.64 Prozent auf 233.00 EUR), CA Immobilien (+ 2.33 Prozent auf 21.95 EUR), Palfinger (+ 1.66 Prozent auf 27.50 EUR) und Erste Group Bank (+ 1.48 Prozent auf 116.60 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen Wienerberger (-4.19 Prozent auf 15.99 EUR), Lenzing (-3.38 Prozent auf 13.14 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1.18 Prozent auf 67.10 EUR), Verbund (-1.17 Prozent auf 63.10 EUR) und UNIQA Insurance (-0.80 Prozent auf 17.30 EUR).

Die teuersten ATX-Unternehmen

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das grösste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 784’072 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 44.633 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX.

Dieses KGV weisen die ATX-Aktien auf

Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Mit 6.56 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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