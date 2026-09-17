Pernod Ricard Aktie 508063 / FR0000120693
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17.09.2026 12:26:16
Starker Wochentag in Paris: Pluszeichen im CAC 40
Der CAC 40 zeigt heute eine positive Tendenz.
Am Donnerstag erhöht sich der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext um 0.22 Prozent auf 8’158.14 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2.427 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der CAC 40 0.447 Prozent stärker bei 8’176.99 Punkten, nach 8’140.59 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 8’189.23 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8’142.16 Punkten erreichte.
CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang Gewinne von 0.314 Prozent. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 17.08.2026, den Wert von 8’579.60 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.06.2026, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8’430.79 Punkten. Der CAC 40 lag noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, bei 7’786.98 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 gab der Index bereits um 0.452 Prozent nach. Das Jahreshoch des CAC 40 beträgt derzeit 8’755.03 Punkte. Bei 7’505.27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 170’383 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 202.513 Mrd. Euro macht die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die CAC 40-Werte auf
Unter den CAC 40-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4.71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7.91 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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