Starker Wochentag in Paris: CAC 40 zeigt sich zum Ende des Freitagshandels fester

Am Freitag verbuchte der CAC 40 via Euronext letztendlich ein Plus in Höhe von 0.28 Prozent auf 7’956.70 Punkte. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.354 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0.327 Prozent stärker bei 7’960.61 Punkten in den Handel, nach 7’934.70 Punkten am Vortag.

Bei 7’916.98 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tagestief, während er hingegen mit 7’980.99 Punkten den höchsten Stand markierte.

CAC 40 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den CAC 40 bereits um 1.66 Prozent nach oben. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 16.09.2026, einen Stand von 8’140.59 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.07.2026, stand der CAC 40 bei 8’377.86 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.10.2025, wurde der CAC 40 auf 8’188.59 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2.91 Prozent abwärts. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8’755.03 Punkten. Bei 7’505.27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die meistgehandelten Aktien im CAC 40

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 458’417 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 209.419 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Titel auf

Die Renault-Aktie präsentiert mit 4.61 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.15 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch