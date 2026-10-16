L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Euronext-Handel im Fokus
|
16.10.2026 17:58:21
Starker Wochentag in Paris: CAC 40 zeigt sich zum Ende des Freitagshandels fester
Zum Handelsende zeigten sich die Anleger in Paris optimistisch.
Am Freitag verbuchte der CAC 40 via Euronext letztendlich ein Plus in Höhe von 0.28 Prozent auf 7’956.70 Punkte. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.354 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0.327 Prozent stärker bei 7’960.61 Punkten in den Handel, nach 7’934.70 Punkten am Vortag.
Bei 7’916.98 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tagestief, während er hingegen mit 7’980.99 Punkten den höchsten Stand markierte.
CAC 40 seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn ging es für den CAC 40 bereits um 1.66 Prozent nach oben. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 16.09.2026, einen Stand von 8’140.59 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.07.2026, stand der CAC 40 bei 8’377.86 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.10.2025, wurde der CAC 40 auf 8’188.59 Punkte taxiert.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2.91 Prozent abwärts. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8’755.03 Punkten. Bei 7’505.27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Die meistgehandelten Aktien im CAC 40
Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 458’417 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 209.419 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.
Dieses KGV weisen die CAC 40-Titel auf
Die Renault-Aktie präsentiert mit 4.61 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.15 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
16.10.26
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 zeigt sich zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Euronext-Handel: CAC 40 fester (finanzen.ch)
|
16.10.26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 präsentiert sich am Freitagmittag fester (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Euronext-Handel CAC 40 zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
|
15.10.26
|Handel in Paris: CAC 40 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
15.10.26
|Börse Paris in Grün: CAC 40 nachmittags freundlich (finanzen.ch)
|
15.10.26
|Gute Stimmung in Paris: Am Mittag Gewinne im CAC 40 (finanzen.ch)
|
15.10.26
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40-Börsianer greifen zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.ch)
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|13.10.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|13.10.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|12.10.26
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|13.10.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|12.10.26
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|06.10.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|28.09.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|28.09.26
|L'Oréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.08.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|23.09.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|09.09.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|12.10.26
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Airbus am 16.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|7’956.70
|0.28%
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schlussendlich leichter -- SMI geht etwas höher ins Wochenende -- DAX schliesst deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zog am Freitag moderat an. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende klar höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.