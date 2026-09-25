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Index im Blick 25.09.2026 15:58:16

Starker Wochentag in Paris: CAC 40 zeigt sich nachmittags fester

Starker Wochentag in Paris: CAC 40 zeigt sich nachmittags fester

Am Freitag agieren die Börsianer in Paris vorsichtiger.

Stellantis
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Am Freitag tendiert der CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext 0.11 Prozent stärker bei 8’090.47 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2.428 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0.651 Prozent höher bei 8’134.06 Punkten, nach 8’081.43 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 8’136.29 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8’073.23 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den CAC 40 bereits um 0.165 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 25.08.2026, wurde der CAC 40 mit 8’439.20 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 25.06.2026, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8’431.61 Punkten. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 25.09.2025, einen Wert von 7’795.42 Punkten auf.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1.28 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7’505.27 Punkten.

Welche Aktien im CAC 40 den grössten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 423’555 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 202.141 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der CAC 40-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4.37 erwartet. Mit 8.42 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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