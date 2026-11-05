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05.11.2026 09:28:21
Starker Wochentag in Paris: CAC 40 notiert zum Handelsstart im Plus
Der CAC 40 bleibt auch am Donnerstagmorgen im Aufwärtstrend.
Um 09:10 Uhr geht es im CAC 40 im Euronext-Handel um 1.15 Prozent aufwärts auf 8’271.78 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.408 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der CAC 40 0.868 Prozent stärker bei 8’248.90 Punkten, nach 8’177.89 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des CAC 40 lag am Donnerstag bei 8’271.94 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8’248.90 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der CAC 40 auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn gewann der CAC 40 bereits um 3.93 Prozent. Vor einem Monat, am 05.10.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7’834.10 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 05.08.2026, einen Stand von 8’669.30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2025, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8’074.23 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 0.934 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8’755.03 Punkten. 7’505.27 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die Aktie im CAC 40 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 33’202 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 macht die LOréal-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 230.160 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Fokus
Unter den CAC 40-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4.87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Carrefour-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.87 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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