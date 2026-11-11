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CAC 40-Performance 11.11.2026 15:58:14

Starker Wochentag in Paris: CAC 40 nachmittags mit Zuschlägen

Starker Wochentag in Paris: CAC 40 nachmittags mit Zuschlägen

Der CAC 40 verzeichnet heute Kursgewinne.

Um 15:41 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0.34 Prozent höher bei 8’307.03 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2.474 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0.576 Prozent stärker bei 8’326.27 Punkten in den Handel, nach 8’278.59 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag heute bei 8’295.57 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8’349.99 Punkten erreichte.

CAC 40-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 2.47 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, stand der CAC 40 bei 7’803.33 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8’714.94 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 11.11.2025, den Wert von 8’156.23 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 1.36 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’505.27 Zählern erreicht.

Welche CAC 40-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 399’334 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 macht die LOréal-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 237.660 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

CAC 40-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 5.05 zu Buche schlagen. Die Carrefour-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.64 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.

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