Starker Wochentag in Paris: CAC 40 liegt letztendlich im Plus

Der CAC 40 gewann im Euronext-Handel zum Handelsende 1.05 Prozent auf 7’970.00 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.370 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.570 Prozent auf 7’931.91 Punkte an der Kurstafel, nach 7’886.96 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tagestief bei 7’923.22 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7’998.12 Punkten lag.

So entwickelt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche stieg der CAC 40 bereits um 1.96 Prozent. Der CAC 40 stand vor einem Monat, am 29.09.2026, bei 8’035.87 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.07.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8’408.27 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8’200.88 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 2.75 Prozent. Bei 8’755.03 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 7’505.27 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Euronext 487’983 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LOréal mit 225.346 Mrd. Euro im CAC 40 den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Fokus

Die Renault-Aktie präsentiert mit 4.67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Carrefour-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.10 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch