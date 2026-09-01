Starker Wochentag in Paris: CAC 40 klettert zum Start des Dienstagshandels

Um 09:10 Uhr springt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0.13 Prozent auf 8’345.52 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.534 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0.166 Prozent höher bei 8’348.35 Punkten in den Handel, nach 8’334.50 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8’359.34 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 8’345.52 Einheiten.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wurde der CAC 40 auf 8’509.64 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 01.06.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8’146.59 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.09.2025, wurde der CAC 40 auf 7’707.90 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 1.83 Prozent. Aktuell liegt der CAC 40 bei einem Jahreshoch von 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’505.27 Zählern verzeichnet.

Welche CAC 40-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Euronext 17’334 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 225.361 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.95 zu Buche schlagen. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.52 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch