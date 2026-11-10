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10.11.2026 09:28:14
Starker Wochentag in Paris: CAC 40 klettert zum Handelsstart
Wie bereits am Vortag richtet sich der CAC 40 auch heute in der Gewinnzone ein.
Um 09:11 Uhr geht es im CAC 40 im Euronext-Handel um 1.24 Prozent nach oben auf 8’335.14 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2.450 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der CAC 40 0.884 Prozent fester bei 8’306.10 Punkten, nach 8’233.30 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8’303.93 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8’337.59 Zählern.
So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 stand am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 7’803.33 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.08.2026, betrug der CAC 40-Kurs 8’726.03 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 10.11.2025, lag der CAC 40 bei 8’055.51 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 1.71 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der CAC 40 bei einem Jahreshoch von 8’755.03 Punkten. Bei 7’505.27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Aktuell weist die Airbus SE-Aktie das grösste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 23’483 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 239.256 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Mitglieder
Im CAC 40 verzeichnet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5.04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.83 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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