Starker Wochentag in Paris: CAC 40-Börsianer greifen zum Start des Donnerstagshandels zu

Am Donnerstag steigt der CAC 40 um 09:11 Uhr via Euronext um 0.09 Prozent auf 7’880.49 Punkte. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2.337 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0.250 Prozent schwächer bei 7’853.40 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 7’873.11 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der CAC 40 bei 7’853.40 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 7’884.96 Punkten.

CAC 40 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der CAC 40 bereits um 0.687 Prozent. Vor einem Monat, am 15.09.2026, wurde der CAC 40 mit 8’090.28 Punkten gehandelt. Der CAC 40 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 15.07.2026, bei 8’382.43 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.10.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 8’077.00 Punkten auf.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3.84 Prozent. Bei 8’755.03 Punkten markierte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7’505.27 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die meistgehandelten CAC 40-Aktien

Im CAC 40 weist die Airbus SE-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 27’479 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LOréal-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 205.674 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Fokus

Die Renault-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Mit 8.29 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch