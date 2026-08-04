Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’552 0.2%  SPI 20’519 0.4%  Dow 53’984 0.2%  DAX 26’355 0.8%  Euro 0.9336 -0.2%  EStoxx50 6’528 0.4%  Gold 4’350 2.6%  Bitcoin 52’437 0.5%  Dollar 0.8075 -0.6%  Öl 83.4 1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Amrize143013422Zurich Insurance1107539Nestlé3886335Partners Group2460882Rheinmetall345850Sandoz124359842Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Amrize-Aktie kräftig unter Druck: Kosten und Margendruck belasten nach Quartalszahlen
Roche-Aktie stark: Tochter Chugai schliesst Forschungsallianz mit UCSF
Eutelsat-Aktie verliert deutlich: Top-Umsatz aber Flop-Ausblick schockt Anleger
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Nachmittag
Kaufen von DZ BANK für Allianz-Aktie
Suche...
ETF Sparplan

Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Kursverlauf 04.08.2026 15:58:16

Starker Wochentag in Paris: CAC 40 am Nachmittag mit positivem Vorzeichen

Starker Wochentag in Paris: CAC 40 am Nachmittag mit positivem Vorzeichen

Für den CAC 40 geht es heute aufwärts.

Airbus
200.03 CHF -1.22%
Kaufen Verkaufen

Um 15:41 Uhr geht es im CAC 40 im Euronext-Handel um 0.28 Prozent nach oben auf 8’638.15 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.484 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0.331 Prozent höher bei 8’642.34 Punkten in den Handel, nach 8’613.82 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8’601.92 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8’669.69 Zählern.

CAC 40 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wurde am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, mit 8’508.07 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 04.05.2026, lag der CAC 40 noch bei 7’976.12 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 04.08.2025, den Stand von 7’632.01 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 5.40 Prozent nach oben. Der CAC 40 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8’669.69 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7’505.27 Zählern.

Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 386’190 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 233.724 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Blick

Unter den CAC 40-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4.55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Renault lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7.95 Prozent.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Tops und Flops im CAC 40
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf

Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.

Weiterlesen!

Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
28.07.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen DZ BANK
28.07.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
28.07.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.07.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Jefferies & Company Inc.
28.07.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

09:56 Marktüberblick: Deutsche Telekom im Aufwind
06:05 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Starke Aufwärtsreaktion
06:00 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
06.08.26 Logo WHS Nasdaq dreht nach 300-Punkte-Schock – diese Marke war entscheidend!
06.08.26 Julius Bär: 16.22% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (54.25%) auf Amrize Ltd, Accelleron Industries Ltd, Geberit AG, Holcim Ltd
04.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Georg Fischer, Kühne + Nagel, Stadler Rail
03.08.26 ETF Compass Juli-Review: Krypto-ETFs als grosse Gewinner mit bis zu 28 Prozent Plus
27.07.26 Optische Netzwerke: Die zunehmend bedeutende Schlüsseltechnologie
24.07.26 Nestlé-Zahlen belasten
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’196.05 19.62 S4B3QU
Short 15’506.89 13.70 SIBJOU
Short 16’092.22 8.85 S5B0BU
SMI-Kurs: 14’552.30 07.08.2026 17:30:00
Long 14’005.37 19.62 SYBQ3U
Long 13’702.27 13.96 SPB50U
Long 13’088.65 8.85 SVB5UU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Airbus am 04.08.2026

Chart

Meistgelesene Nachrichten

Berkshire Hathaway-Aktie: Warren Buffett setzt Hunderte Milliarden auf nur fünf Aktien
D-Wave Quantum verfehlt im zweiten Quartal die Erwartungen - Aktie unter Druck
Nach Aus für Fregatte F126: Rheinmetall senkt Umsatzprognose - Aktie in Rot
Buy-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Rheinmetall-Aktie
Commerzbank-Aktie dennoch tiefer: Deutliches Ertragswachstum treibt Gewinn über Erwartungen
Walmart Aktie News: Walmart am Donnerstagabend auf rotem Terrain
DEUTZ-Aktie mit Plus: Motorenbauer legt weiter zu - Prognose bestätigt
Neutral-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Rheinmetall-Aktie
Goldpreis: Warum Privatanleger trotz Gewinnmitnahmen investiert bleiben
Zurich treibt im ersten Halbjahr die Ergebnisse weiter in die Höhe - Aktie kann nicht profitieren

Top-Rankings

Aktien Empfehlungen KW 26/32: Analysten raten zum Verkauf
Diese Aktien stehen auf den Verkaufslisten der Experten in KW 26/32. Immer aktuell im wöchentlichen Aktien Top-Ranking und exklusiv bei finanzen.ch
Bildquelle: SergeyP / Shutterstock.com
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. ...
Bildquelle: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
Juli 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Juli 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die E ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
CAC 40 8’724.33 0.28%