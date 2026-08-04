Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
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04.08.2026 15:58:16
Starker Wochentag in Paris: CAC 40 am Nachmittag mit positivem Vorzeichen
Für den CAC 40 geht es heute aufwärts.
Um 15:41 Uhr geht es im CAC 40 im Euronext-Handel um 0.28 Prozent nach oben auf 8’638.15 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.484 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0.331 Prozent höher bei 8’642.34 Punkten in den Handel, nach 8’613.82 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8’601.92 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8’669.69 Zählern.
CAC 40 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wurde am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, mit 8’508.07 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 04.05.2026, lag der CAC 40 noch bei 7’976.12 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 04.08.2025, den Stand von 7’632.01 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 5.40 Prozent nach oben. Der CAC 40 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8’669.69 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7’505.27 Zählern.
Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 386’190 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 233.724 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Blick
Unter den CAC 40-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4.55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Renault lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7.95 Prozent.
Redaktion finanzen.ch
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