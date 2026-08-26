Starker Wochentag in Paris: Am Nachmittag Gewinne im CAC 40

Am Mittwoch gewinnt der CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext 0.66 Prozent auf 8’494.87 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2.464 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.351 Prozent auf 8’468.79 Punkte an der Kurstafel, nach 8’439.20 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8’503.65 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8’467.58 Zählern.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang einen Gewinn von 0.154 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8’372.28 Punkten auf. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 26.05.2026, den Stand von 8’173.11 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.08.2025, wies der CAC 40 7’709.81 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3.66 Prozent nach oben. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8’755.03 Punkte. Bei 7’505.27 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das grösste Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Euronext 203’603 Aktien gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 225.952 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4.54 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.19 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch