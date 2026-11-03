Starker Wochentag in New York: So steht der S&P 500 mittags

Am Dienstag bewegt sich der S&P 500 um 17:58 Uhr via NYSE 0.46 Prozent höher bei 7’576.36 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder sind damit 62.450 Bio. Euro wert. In den Handel ging der S&P 500 0.112 Prozent höher bei 7’549.87 Punkten, nach 7’541.40 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7’545.39 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7’588.70 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, notierte der S&P 500 bei 7’722.72 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, stand der S&P 500 bei 7’600.50 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 6’851.97 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 10.47 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 7’844.52 Punkten. Bei 6’316.91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Fiserv (+ 12.02 Prozent auf 58.17 USD), PerkinElmer (+ 11.54 Prozent auf 169.10 USD), Bloom Energy (+ 8.52 Prozent auf 212.97 USD), Coinbase (+ 7.81 Prozent auf 148.60 USD) und Monolithic Power Systems (+ 7.46 Prozent auf 1’336.70 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Gartner (-12.99 Prozent auf 204.70 USD), Zebra Technologies (-9.35 Prozent auf 327.37 USD), Sysco (-8.99 Prozent auf 74.39 USD), Ball (-5.85 Prozent auf 64.09 USD) und Archer Daniels Midland (-5.74 Prozent auf 71.42 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 10’084’240 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im S&P 500 mit einer Marktkapitalisierung von 4.491 Bio. Euro heraus.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Blick

2026 hat die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Mit 14.51 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch