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NASDAQ-Handel im Blick 15.07.2026 18:00:09

Starker Wochentag in New York: So steht der NASDAQ Composite aktuell

Starker Wochentag in New York: So steht der NASDAQ Composite aktuell

Am Mittwoch zeigen sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Nexstar Media Group
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Um 17:58 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.22 Prozent höher bei 26’163.36 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.591 Prozent höher bei 26’261.18 Punkten in den Handel, nach 26’107.01 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 26’127.94 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26’316.81 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der NASDAQ Composite bereits um 0.288 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 15.06.2026, den Wert von 26’683.94 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.04.2026, lag der NASDAQ Composite noch bei 24’016.02 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.07.2025, lag der NASDAQ Composite noch bei 20’677.80 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12.60 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 27’190.21 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20’690.25 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell AngioDynamics (+ 11.69 Prozent auf 14.52 USD), American Eagle Outfitters (+ 7.68 Prozent auf 17.39 USD), JetBlue Airways (+ 6.47 Prozent auf 5.68 USD), Nexstar Media Group (+ 6.23 Prozent auf 186.49 USD) und Blackbaud (+ 5.25 Prozent auf 31.47 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Donegal Group B (-14.00 Prozent auf 23.22 USD), NetApp (-9.09 Prozent auf 158.68 USD), Methode Electronics (-8.04 Prozent auf 16.02 USD), Microvision (-7.97 Prozent auf 0.32 USD) und AXT (-7.33 Prozent auf 53.35 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 8’103’124 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 4.306 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier soll ein KGV von 3.46 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17.54 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com
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