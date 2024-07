Starker Wochentag in New York: So performt der NASDAQ 100 am Freitagnachmittag

Am Freitag notiert der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ 1.00 Prozent höher bei 20’389.49 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.186 Prozent auf 20’224.13 Punkte an der Kurstafel, nach 20’186.63 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 20’201.50 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 20’398.38 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 3.39 Prozent. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Monat, am 05.06.2024, den Stand von 19’035.05 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.04.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 18’108.46 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 05.07.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 15’203.78 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 23.24 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 20’398.38 Punkten. Bei 16’249.19 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Arm (+ 6.94 Prozent auf 179.92 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 5.39 Prozent auf 172.74 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 4.71 Prozent auf 534.00 USD), GLOBALFOUNDRIES (+ 4.39 Prozent auf 52.97 USD) und MercadoLibre (+ 4.12 Prozent auf 1’656.99 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Micron Technology (-3.47 Prozent auf 132.08 USD), Paccar (-2.23 Prozent auf 99.73 USD), Diamondback Energy (-1.89 Prozent auf 203.02 USD), Warner Bros Discovery (-1.45 Prozent auf 7.13 USD) und Lucid (-1.36 Prozent auf 2.91 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 21’946’406 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3.164 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 13.02 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

