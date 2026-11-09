Starker Wochentag in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 am Mittag

Der NASDAQ 100 steigt im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 3.05 Prozent auf 27’812.79 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 1.01 Prozent auf 27’263.43 Punkte an der Kurstafel, nach 26’989.99 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 27’227.53 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 27’903.61 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 09.10.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 30’883.15 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 29’722.30 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 25’059.81 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 10.34 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 31’361.37 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22’841.42 Zählern.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Astera Labs (+ 14.33 Prozent auf 218.03 USD), Monolithic Power Systems (+ 13.58 Prozent auf 1’352.13 USD), Rocket Lab (+ 11.91 Prozent auf 59.39 USD), Applied Materials (+ 10.83 Prozent auf 368.74 USD) und Lumentum (+ 10.68 Prozent auf 596.13 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil NVIDIA (-5.89 Prozent auf 175.64 USD), Kraft Heinz Company (-3.81 Prozent auf 24.36 USD), PDD (-3.10 Prozent auf 80.46 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-2.33 Prozent auf 125.93 USD) und Thomson Reuters (-2.25 Prozent auf 110.04 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 53’785’682 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 4.454 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

2027 präsentiert die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Unter den Aktien im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.50 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch