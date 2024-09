Starker Wochentag in New York: S&P 500 zum Start in der Gewinnzone

Um 16:00 Uhr gewinnt der S&P 500 im NYSE-Handel 0.14 Prozent auf 5’710.55 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 46.541 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0.235 Prozent fester bei 5’715.95 Punkten in den Montagshandel, nach 5’702.55 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag heute bei 5’716.36 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5’705.80 Punkten erreichte.

S&P 500 seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 23.08.2024, bewegte sich der S&P 500 bei 5’634.61 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, wurde der S&P 500 auf 5’464.62 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.09.2023, einen Stand von 4’320.06 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 20.40 Prozent zu. 5’733.57 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Bei 4’682.11 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Tesla (+ 3.66 Prozent auf 246.96 USD), Micron Technology (+ 3.60 Prozent auf 94.17 USD), NRG Energy (+ 2.49 Prozent auf 89.26 USD), Generac (+ 2.41 Prozent auf 145.17 USD) und Tapestry (+ 2.30 Prozent auf 43.55 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Under Armour (-5.66 Prozent auf 7.17 USD), Under Armour (-5.01 Prozent auf 7.59 USD), Hanesbrands (-3.44 Prozent auf 6.74 USD), General Motors (-3.03 Prozent auf 47.40 USD) und Ulta Beauty (-2.92 Prozent auf 390.26 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 10’583’764 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.109 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

S&P 500-Fundamentaldaten im Blick

Die SVB Financial Group-Aktie präsentiert mit 0.00 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Unter den Aktien im Index zeigt die First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 600.00 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch