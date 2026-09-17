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17.09.2026 16:01:05
Starker Wochentag in New York: S&P 500 zum Handelsstart im Aufwind
Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den S&P 500 auch heute aufwärts.
Der S&P 500 erhöht sich im NYSE-Handel um 15:59 Uhr um 0.91 Prozent auf 7’620.75 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 61.769 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 1.24 Prozent auf 7’645.73 Punkte an der Kurstafel, nach 7’551.81 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 verzeichnete bei 7’646.60 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 7’619.16 Einheiten.
S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf
Auf Wochensicht ging es für den S&P 500 bereits um 0.122 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 17.08.2026, erreichte der S&P 500 einen Stand von 7’745.06 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.06.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7’420.10 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 17.09.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6’600.35 Punkten auf.
Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 11.11 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7’816.70 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6’316.91 Zählern.
Die Tops und Flops im S&P 500
Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Generac (+ 21.99 Prozent auf 213.61 USD), Corning (+ 6.94 Prozent auf 154.17 USD), Coherent (+ 6.76 Prozent auf 309.52 USD), Marvell Technology (+ 6.73 Prozent auf 245.18 USD) und Moderna (+ 6.09 Prozent auf 154.49 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Reddit (-4.06 Prozent auf 151.20 USD), Salesforce (-3.01 Prozent auf 243.00 USD), Copart (-2.69 Prozent auf 29.99 USD), AppLovin (-2.35 Prozent auf 318.90 USD) und Lennar (-1.85 Prozent auf 76.91 USD).
Die meistgehandelten Aktien im S&P 500
Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 3’967’427 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4.453 Bio. Euro im S&P 500 den grössten Anteil aus.
Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Blick
In diesem Jahr verzeichnet die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die Western Union Company-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.05 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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