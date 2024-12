Starker Wochentag in New York: S&P 500 zum Ende des Freitagshandels mit Gewinnen

Der S&P 500 bewegte sich im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 1.09 Prozent stärker bei 5’930.85 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 51.596 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0.457 Prozent auf 5’840.26 Punkte an der Kurstafel, nach 5’867.08 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 5’982.06 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5’832.30 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den S&P 500 bereits um 2.19 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 20.11.2024, lag der S&P 500 noch bei 5’917.11 Punkten. Der S&P 500 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 20.09.2024, bei 5’702.55 Punkten. Der S&P 500 stand vor einem Jahr, am 20.12.2023, bei 4’698.35 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 legte der Index bereits um 25.05 Prozent zu. Das S&P 500-Jahreshoch beträgt derzeit 6’099.97 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 4’682.11 Zählern.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Enphase Energy (+ 8.59 Prozent auf 71.45 USD), Palantir (+ 8.54 Prozent auf 80.55 USD), Carnival (+ 6.43 Prozent auf 26.80 USD), Norwegian Cruise Line (+ 5.90 Prozent auf 26.91 USD) und Dollar Tree (+ 5.62 Prozent auf 72.94 USD). Schwächer notieren im S&P 500 hingegen Tractor Supply (-79.58 Prozent auf 53.92 USD), DXC Technology (-4.14 Prozent auf 20.60 USD), Tesla (-3.46 Prozent auf 421.06 USD), Old Dominion Freight Line (-3.39 Prozent auf 181.37 USD) und Lumen Technologies (-2.31 Prozent auf 5.92 USD).

Die teuersten S&P 500-Unternehmen

Im S&P 500 sticht die Palantir-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 120’386’167 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.608 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.00 zu Buche schlagen. Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 600.00 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch