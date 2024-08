Starker Wochentag in New York: S&P 500 zeigt sich letztendlich fester

Am Freitag verbuchte der S&P 500 via NYSE zum Handelsende ein Plus in Höhe von 1.01 Prozent auf 5’648.40 Punkte. Die S&P 500-Mitglieder sind damit 45.827 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.442 Prozent auf 5’616.69 Punkte an der Kurstafel, nach 5’591.96 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag am Freitag bei 5’651.37 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5’581.79 Punkten erreichte.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der S&P 500 bereits um 0.155 Prozent. Vor einem Monat, am 30.07.2024, wurde der S&P 500 mit 5’436.44 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 30.05.2024, wies der S&P 500 einen Stand von 5’235.48 Punkten auf. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 30.08.2023, einen Stand von 4’514.87 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Plus von 19.09 Prozent zu Buche. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 5’669.67 Punkten. Bei 4’682.11 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit Intel (+ 9.49 Prozent auf 22.04 USD), Western Digital (+ 4.06 Prozent auf 65.59 USD), Tesla (+ 3.80 Prozent auf 214.11 USD), Broadcom (+ 3.75 Prozent auf 162.82 USD) und Amazon (+ 3.71 Prozent auf 178.50 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil First Republic Bank (-18.75 Prozent auf 0.01 USD), Ulta Beauty (-4.01 Prozent auf 352.84 USD), APA (-2.90 Prozent auf 28.49 USD), Super Micro Computer (-2.48 Prozent auf 437.70 USD) und Tractor Supply (-2.25 Prozent auf 267.55 USD).

S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 64’817’772 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 nimmt die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 3.108 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Werte auf

Im S&P 500 hat die SVB Financial Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 600.00 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

