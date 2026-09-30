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30.09.2026 18:00:13
Starker Wochentag in New York: S&P 500 verbucht Zuschläge
Am dritten Tag der Woche zeigen sich die Anleger in New York optimistisch.
Um 17:57 Uhr bewegt sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0.54 Prozent höher bei 7’712.02 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 63.295 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0.273 Prozent stärker bei 7’691.78 Punkten, nach 7’670.84 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 erreichte heute sein Tageshoch bei 7’722.88 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7’688.99 Punkten lag.
Jahreshoch und Jahrestief des S&P 500
Seit Wochenbeginn sank der S&P 500 bereits um 0.125 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, bei 7’711.76 Punkten. Der S&P 500 erreichte am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, den Stand von 7’499.36 Punkten. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, stand der S&P 500 noch bei 6’688.46 Punkten.
Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12.45 Prozent zu. Das Jahreshoch des S&P 500 liegt derzeit bei 7’816.70 Punkten. 6’316.91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im S&P 500 aktuell
Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell NortonLifeLock (+ 6.79 Prozent auf 22.27 USD), Hewlett Packard Enterprise (+ 5.68 Prozent auf 64.98 USD), DXC Technology (+ 3.97 Prozent auf 10.74 USD), Palo Alto Networks (+ 3.65 Prozent auf 402.59 USD) und ServiceNow (+ 3.56 Prozent auf 134.56 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Moderna (-7.56 Prozent auf 188.08 USD), Cerebras Systems (-7.00 Prozent auf 181.30 USD), ConAgra Foods (-5.45 Prozent auf 13.36 USD), CarMax (-4.74 Prozent auf 56.42 USD) und Northrop Grumman (-3.69 Prozent auf 485.97 USD).
Die meistgehandelten S&P 500-Aktien
Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7’407’169 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 mit 4.859 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.10 erwartet. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 15.31 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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