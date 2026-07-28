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S&P 500-Entwicklung 28.07.2026 20:03:18

Starker Wochentag in New York: S&P 500 verbucht Gewinne

Starker Wochentag in New York: S&P 500 verbucht Gewinne

Der S&P 500 gewinnt am zweiten Tag der Woche an Fahrt.

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Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 20:01 Uhr um 0.34 Prozent fester bei 7’438.06 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 61.213 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.061 Prozent auf 7’408.64 Punkte an der Kurstafel, nach 7’413.18 Punkten am Vortag.

Bei 7’452.09 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tageshoch, während er hingegen mit 7’382.95 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7’354.02 Punkten auf. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 28.04.2026, den Stand von 7’138.80 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 28.07.2025, den Stand von 6’389.77 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8.45 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7’620.90 Punkten. Bei 6’316.91 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell IQVIA (+ 12.30 Prozent auf 239.45 USD), Incyte (+ 8.65 Prozent auf 129.16 USD), Sherwin-Williams (+ 8.44 Prozent auf 354.88 USD), Cognizant (+ 7.91 Prozent auf 50.77 USD) und Accenture (+ 7.46 Prozent auf 165.55 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Sandisk (-15.90 Prozent auf 1’075.05 USD), Corning (-15.15 Prozent auf 121.64 USD), Coherent (-10.61 Prozent auf 242.53 USD), Dell Technologies (-10.34 Prozent auf 382.77 USD) und Lumentum (-9.86 Prozent auf 641.75 USD).

Die teuersten Konzerne im S&P 500

Aktuell weist die Intel-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 21’438’038 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.403 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0.10 zu Buche schlagen. Die Perrigo Company-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.31 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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