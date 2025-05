Starker Wochentag in New York: S&P 500 stärker

Der S&P 500 erhöht sich im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0.99 Prozent auf 5’623.93 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 44.417 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.902 Prozent auf 5’619.27 Punkte an der Kurstafel, nach 5’569.06 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 5’658.91 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 5’606.76 Einheiten.

S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den S&P 500 bereits um 1.71 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 01.04.2025, erreichte der S&P 500 einen Stand von 5’633.07 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, stand der S&P 500 bei 6’040.53 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.05.2024, wies der S&P 500 einen Stand von 5’018.39 Punkten auf.

Der Index fiel auf Jahressicht 2025 bereits um 4.17 Prozent. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 6’147.43 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4’835.04 Zählern.

Die Tops und Flops im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Carrier Global (+ 11.02 Prozent auf 69.43 USD), Quanta Services (+ 10.01 Prozent auf 322.00 USD), IDEXX Laboratories (+ 8.70 Prozent auf 470.30 USD), Microsoft (+ 8.35 Prozent auf 428.25 USD) und Howmet Aerospace (+ 7.43 Prozent auf 148.87 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Organon Company (-26.30 Prozent auf 9.53 USD), Becton, Dickinson (-15.64 Prozent auf 174.71 USD), Eli Lilly (-9.89 Prozent auf 810.08 USD), QUALCOMM (-8.14 Prozent auf 136.37 USD) und Church Dwight (-6.49 Prozent auf 92.89 USD).

Die meistgehandelten Aktien im S&P 500

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 28’857’591 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 2.826 Bio. Euro im S&P 500 den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die First Republic Bank-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1’200.00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

