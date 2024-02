Starker Wochentag in New York: S&P 500 schlussendlich mit grünen Vorzeichen

Der S&P 500 tendierte im NYSE-Handel letztendlich um 1.07 Prozent fester bei 4’958.61 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 40.753 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.132 Prozent auf 4’912.65 Punkte an der Kurstafel, nach 4’906.19 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 4’975.29 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 4’907.99 Einheiten.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang ein Plus von 1.34 Prozent. Der S&P 500 notierte noch vor einem Monat, am 02.01.2024, bei 4’742.83 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.11.2023, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 4’317.78 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.02.2023, wurde der S&P 500 mit 4’179.76 Punkten gehandelt.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2024 bereits um 4.55 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der S&P 500 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4’975.29 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4’682.11 Zähler.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit SVB Financial Group (+ 27.00 Prozent auf 0.13 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 20.32 Prozent auf 474.99 USD), Edwards Lifesciences (+ 9.38) Prozent auf 86.09 USD), Amazon (+ 7.87 Prozent auf 171.81 USD) und Clorox (+ 5.62 Prozent auf 156.36 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich hingegen Charter A (-16.51 Prozent auf 319.21 USD), NortonLifeLock (-11.25 Prozent auf 21.23 USD), NOV (-11.23 Prozent auf 17.62 USD), Bio-Techne (-3.74 Prozent auf 65.98 USD) und Comcast (-3.51 Prozent auf 45.09 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf

Aktuell weist die Amazon-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 27’711’168 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 2.715 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im S&P 500 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte

Die SVB Financial Group-Aktie präsentiert mit 0.01 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Mit 171.43 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch