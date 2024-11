Starker Wochentag in New York: S&P 500 präsentiert sich fester

Am Dienstag legt der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE um 0.42 Prozent auf 6’012.65 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 51.543 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.201 Prozent auf 5’999.43 Punkte an der Kurstafel, nach 5’987.37 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 6’013.62 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 5’992.27 Einheiten.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, einen Stand von 5’808.12 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 26.08.2024, lag der S&P 500-Kurs bei 5’616.84 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.11.2023, einen Stand von 4’559.34 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 26.77 Prozent zu. Bei 6’020.75 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 4’682.11 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit NRG Energy (+ 8.93 Prozent auf 100.07 USD), Eli Lilly (+ 5.38 Prozent auf 795.61 USD), Hanesbrands (+ 5.27 Prozent auf 8.90 USD), Western Digital (+ 5.12 Prozent auf 72.98 USD) und J M Smucker (+ 5.02 Prozent auf 119.32 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil General Motors (-8.41 Prozent auf 55.14 USD), Amgen (-7.76 Prozent auf 271.19 USD), Super Micro Computer (-7.39 Prozent auf 35.57 USD), Best Buy (-6.07 Prozent auf 87.38 USD) und Align Technology (-5.11 Prozent auf 228.23 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 20’571’604 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3.317 Bio. Euro im S&P 500 den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Blick

Die SVB Financial Group-Aktie hat mit 0.00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Die First Republic Bank-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 600.00 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

