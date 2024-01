Starker Wochentag in New York: S&P 500 präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester

Der S&P 500 legt im NYSE-Handel um 20:01 Uhr um 0.09 Prozent auf 4’873.15 Punkte zu. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 40.967 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.458 Prozent auf 4’890.85 Punkte an der Kurstafel, nach 4’868.55 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des S&P 500 betrug 4’873.15 Punkte, das Tageshoch hingegen 4’898.15 Zähler.

S&P 500-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den S&P 500 bereits um 0.407 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 4’754.63 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.10.2023, wies der S&P 500 einen Wert von 4’186.77 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 25.01.2023, lag der S&P 500 noch bei 4’016.22 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 2.75 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 4’903.68 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4’682.11 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell United Rentals (+ 12.84 Prozent auf 650.95 USD), American Airlines (+ 10.37 Prozent auf 15.38 USD), IBM (+ 10.29 Prozent auf 191.82 USD), W R Berkley (+ 6.99 Prozent auf 83.12 USD) und ResMed (+ 6.71 Prozent auf 183.31 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil First Republic Bank (-15.00 Prozent auf 0.09 USD), Tesla (-12.42 Prozent auf 182.01 USD), Humana (-11.24 Prozent auf 357.17 USD), SVB Financial Group (-10.00 Prozent auf 0.09 USD) und UnitedHealth (-6.33 Prozent auf 480.76 USD).

S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im S&P 500 sticht die Tesla-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 25’230’460 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist im S&P 500 mit 2.772 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr präsentiert die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Im Index verzeichnet die First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 120.00 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

