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S&P 500-Marktbericht 13.04.2026 22:34:06

Starker Wochentag in New York: S&P 500 legt zum Ende des Montagshandels zu

Starker Wochentag in New York: S&P 500 legt zum Ende des Montagshandels zu

Der S&P 500 notierte zum Handelsschluss im Plus.

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Der S&P 500 bewegte sich im NYSE-Handel letztendlich um 1.02 Prozent höher bei 6’886.24 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 55.140 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0.250 Prozent auf 6’799.85 Punkte an der Kurstafel, nach 6’816.89 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag am Montag bei 6’790.02 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6’887.00 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 13.03.2026, erreichte der S&P 500 einen Wert von 6’632.19 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 13.01.2026, den Stand von 6’963.74 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, wies der S&P 500 5’363.36 Punkte auf.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0.405 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 7’002.28 Punkte. Bei 6’316.91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit Oracle (+ 12.69 Prozent auf 155.62 USD), Leggett Platt (+ 12.61 Prozent auf 11.25 USD), Sandisk (+ 11.83 Prozent auf 952.50 USD), Robert Half (+ 9.37 Prozent auf 25.80 USD) und Cadence Design Systems (+ 8.48 Prozent auf 288.20 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Fastenal (-6.85 Prozent auf 45.80 USD), ConAgra Foods (-4.41 Prozent auf 14.51 USD), Edison International (-4.40 Prozent auf 72.39 USD), Gap (-3.88 Prozent auf 25.28 USD) und Newmont (-3.64 Prozent auf 116.50 USD).

Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 33’150’293 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3.919 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Blick

Die First Republic Bank-Aktie hat mit 0.10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.64 Prozent bei der Perrigo Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com

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