Starker Wochentag in New York: S&P 500 klettert mittags

Am Freitag bewegt sich der S&P 500 um 17:59 Uhr via NYSE 1.76 Prozent fester bei 5’970.17 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 51.596 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0.457 Prozent tiefer bei 5’840.26 Punkten, nach 5’867.08 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5’973.57 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5’832.30 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang Verluste von 1.54 Prozent. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 20.11.2024, einen Stand von 5’917.11 Punkten. Der S&P 500 stand vor drei Monaten, am 20.09.2024, bei 5’702.55 Punkten. Der S&P 500 stand noch vor einem Jahr, am 20.12.2023, bei 4’698.35 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 stieg der Index bereits um 25.88 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch liegt aktuell bei 6’099.97 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’682.11 Punkten registriert.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit DexCom (+ 7.24 Prozent auf 81.31 USD), Enphase Energy (+ 7.11 Prozent auf 70.48 USD), FMC (+ 5.52 Prozent auf 50.50 USD), Humana (+ 5.34 Prozent auf 248.37 USD) und Carnival (+ 5.24 Prozent auf 26.50 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind hingegen Tractor Supply (-79.58 Prozent auf 53.91 USD), Old Dominion Freight Line (-2.42 Prozent auf 183.20 USD), DXC Technology (-0.98 Prozent auf 21.28 USD), Accenture (-0.86 Prozent auf 368.95 USD) und Paccar (-0.78 Prozent auf 106.67 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 30’757’212 Aktien gehandelt. Im S&P 500 weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.608 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Werte

Die SVB Financial Group-Aktie weist mit 0.00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Im Index weist die First Republic Bank-Aktie mit 600.00 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

