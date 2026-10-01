Starker Wochentag in New York: S&P 500 klettert letztendlich

Letztendlich schloss der S&P 500 den Donnerstagshandel nahezu unverändert (plus 0.19 Prozent) bei 7’666.45 Punkten ab. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 63.232 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.266 Prozent fester bei 7’671.89 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 7’651.54 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der S&P 500 bei 7’684.75 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 7’616.78 Punkten.

S&P 500-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verlor der S&P 500 bereits um 0.716 Prozent. Vor einem Monat, am 01.09.2026, wies der S&P 500 7’631.47 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 01.07.2026, bewegte sich der S&P 500 bei 7’483.23 Punkten. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 01.10.2025, einen Wert von 6’711.20 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 11.78 Prozent nach oben. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7’816.70 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell Accenture (+ 15.78 Prozent auf 212.30 USD), Synopsys (+ 12.78 Prozent auf 490.54 USD), Coherent (+ 10.90 Prozent auf 319.19 USD), Lumentum (+ 7.67 Prozent auf 1’045.78 USD) und DXC Technology (+ 7.48 Prozent auf 11.64 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Corteva (-83.81 Prozent auf 12.57 USD), Perrigo Company (-5.01 Prozent auf 14.02 USD), McCormick (-4.87 Prozent auf 44.14 USD), Cerebras Systems (-4.58 Prozent auf 169.52 USD) und Danaher (-4.42 Prozent auf 211.76 USD).

S&P 500-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 27’903’946 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.838 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Blick

Unter den S&P 500-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15.49 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch