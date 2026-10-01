Western Union Company Aktie 2702470 / US9598021098
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Kursentwicklung im Fokus
|
01.10.2026 22:33:41
Starker Wochentag in New York: S&P 500 klettert letztendlich
Zum Handelsende legten Börsianer in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.
Letztendlich schloss der S&P 500 den Donnerstagshandel nahezu unverändert (plus 0.19 Prozent) bei 7’666.45 Punkten ab. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 63.232 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.266 Prozent fester bei 7’671.89 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 7’651.54 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der S&P 500 bei 7’684.75 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 7’616.78 Punkten.
S&P 500-Performance auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verlor der S&P 500 bereits um 0.716 Prozent. Vor einem Monat, am 01.09.2026, wies der S&P 500 7’631.47 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 01.07.2026, bewegte sich der S&P 500 bei 7’483.23 Punkten. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 01.10.2025, einen Wert von 6’711.20 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 11.78 Prozent nach oben. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7’816.70 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im S&P 500 aktuell
Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell Accenture (+ 15.78 Prozent auf 212.30 USD), Synopsys (+ 12.78 Prozent auf 490.54 USD), Coherent (+ 10.90 Prozent auf 319.19 USD), Lumentum (+ 7.67 Prozent auf 1’045.78 USD) und DXC Technology (+ 7.48 Prozent auf 11.64 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Corteva (-83.81 Prozent auf 12.57 USD), Perrigo Company (-5.01 Prozent auf 14.02 USD), McCormick (-4.87 Prozent auf 44.14 USD), Cerebras Systems (-4.58 Prozent auf 169.52 USD) und Danaher (-4.42 Prozent auf 211.76 USD).
S&P 500-Aktien mit dem grössten Börsenwert
Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 27’903’946 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.838 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Blick
Unter den S&P 500-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15.49 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Western Union Company
|
01.10.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 klettert letztendlich (finanzen.ch)
|
01.10.26
|S&P 500 aktuell: So entwickelt sich der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Mittwochshandel in New York: S&P 500 beendet den Mittwochshandel im Minus (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 verbucht Zuschläge (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Handel in New York: S&P 500 beginnt Mittwochssitzung in der Gewinnzone (finanzen.ch)