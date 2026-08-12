Tapestry Aktie 38736734 / US8760301072
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|S&P 500-Kursentwicklung
|
12.08.2026 18:00:09
Starker Wochentag in New York: S&P 500-Börsianer greifen am Mittwochmittag zu
Der S&P 500 gönnt sich derzeit eine Verschnaufpause.
Der S&P 500 tendiert im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0.19 Prozent höher bei 7’742.65 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 62.733 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0.512 Prozent fester bei 7’767.74 Punkten in den Handel, nach 7’728.20 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7’737.95 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7’766.01 Zählern.
S&P 500-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 0.117 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 stand am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 7’575.39 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.05.2026, erreichte der S&P 500 einen Wert von 7’400.96 Punkten. Der S&P 500 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 12.08.2025, bei 6’445.76 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 12.89 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch liegt aktuell bei 7’793.68 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
S&P 500-Gewinner und -Verlierer
Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit Super Micro Computer (+ 14.72 Prozent auf 36.25 USD), Lumentum (+ 13.78 Prozent auf 933.66 USD), Cerebras Systems (+ 9.48 Prozent auf 257.01 USD), Sandisk (+ 8.13 Prozent auf 1’374.36 USD) und Coherent (+ 8.04 Prozent auf 355.00 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich hingegen Texas Pacific Land (-4.95 Prozent auf 346.90 USD), Tapestry (-4.51 Prozent auf 153.30 USD), Charter A (-4.43 Prozent auf 150.71 USD), Zoetis A (-4.02 Prozent auf 72.32 USD) und Cencora (-3.81 Prozent auf 321.16 USD).
Die teuersten S&P 500-Unternehmen
Das Handelsvolumen der Super Micro Computer-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 16’622’231 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.564 Bio. Euro.
S&P 500-Fundamentaldaten im Fokus
Unter den S&P 500-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12.98 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Tapestry
|
18:01
|Börse New York: S&P 500 mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
16:00
|NYSE-Handel: S&P 500 verbucht zum Start des Donnerstagshandels Gewinne (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 beendet die Mittwochssitzung in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Freundlicher Handel in New York: So performt der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500-Börsianer greifen am Mittwochmittag zu (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Ausblick: Tapestry mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
10.08.26
|S&P 500-Papier Tapestry-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Tapestry von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
03.08.26
|S&P 500-Titel Tapestry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tapestry von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
Analysen zu Tapestry
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Cerebras Systems am 12.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7’786.46
|0.49%
Börse aktuell - Live TickerSMI geht fester in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag in Grün. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigen sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Donnerstag uneinheitlich.