Starker Wochentag in New York: S&P 500-Börsianer greifen am Mittwochmittag zu

Der S&P 500 tendiert im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0.19 Prozent höher bei 7’742.65 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 62.733 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0.512 Prozent fester bei 7’767.74 Punkten in den Handel, nach 7’728.20 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7’737.95 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7’766.01 Zählern.

S&P 500-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 0.117 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 stand am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 7’575.39 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.05.2026, erreichte der S&P 500 einen Wert von 7’400.96 Punkten. Der S&P 500 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 12.08.2025, bei 6’445.76 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 12.89 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch liegt aktuell bei 7’793.68 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit Super Micro Computer (+ 14.72 Prozent auf 36.25 USD), Lumentum (+ 13.78 Prozent auf 933.66 USD), Cerebras Systems (+ 9.48 Prozent auf 257.01 USD), Sandisk (+ 8.13 Prozent auf 1’374.36 USD) und Coherent (+ 8.04 Prozent auf 355.00 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich hingegen Texas Pacific Land (-4.95 Prozent auf 346.90 USD), Tapestry (-4.51 Prozent auf 153.30 USD), Charter A (-4.43 Prozent auf 150.71 USD), Zoetis A (-4.02 Prozent auf 72.32 USD) und Cencora (-3.81 Prozent auf 321.16 USD).

Die teuersten S&P 500-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Super Micro Computer-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 16’622’231 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.564 Bio. Euro.

S&P 500-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den S&P 500-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12.98 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch