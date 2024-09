Starker Wochentag in New York: S&P 500 beendet den Handel mit Gewinnen

Letztendlich stand im NYSE-Handel ein Plus von 0.45 Prozent auf 5’495.52 Punkte an der S&P 500-Kurstafel. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 44.457 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.350 Prozent höher bei 5’490.21 Punkten in den Dienstagshandel, nach 5’471.05 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag heute bei 5’497.91 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5’441.72 Punkten erreichte.

So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, wurde der S&P 500 auf 5’344.16 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 10.06.2024, wies der S&P 500 einen Wert von 5’360.79 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, betrug der S&P 500-Kurs 4’457.49 Punkte.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 15.87 Prozent nach oben. Bei 5’669.67 Punkten erreichte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4’682.11 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit Oracle (+ 11.44 Prozent auf 155.89 USD), Broadcom (+ 5.25 Prozent auf 148.21 USD), Digital Realty Trust (+ 4.97 Prozent auf 156.76 USD), Tesla (+ 4.58 Prozent auf 226.17 USD) und Equinix (+ 3.96 Prozent auf 864.78 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil SVB Financial Group (-16.67 Prozent auf 0.01 USD), Under Armour (-9.61 Prozent auf 6.49 USD), Under Armour (-8.71 Prozent auf 6.81 USD), Hewlett Packard Enterprise (-8.52 Prozent auf 16.10 USD) und Lumen Technologies (-5.63 Prozent auf 5.36 USD).

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 44’086’817 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3.042 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Fokus

Unter den S&P 500-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 600.00 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

