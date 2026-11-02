Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite zum Start des Montagshandels mit positivem Vorzeichen

Um 15:58 Uhr springt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0.77 Prozent auf 25’633.79 Punkte an. Zuvor eröffnete der Index bei 25’600.17 Zählern und damit 0.641 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (25’437.00 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25’668.77 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25’567.38 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 02.10.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 27’190.86 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 25’373.85 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, einen Wert von 23’724.96 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 10.32 Prozent zu. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27’722.75 Punkten. Bei 20’690.25 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell IDEXX Laboratories (+ 17.20 Prozent auf 646.00 USD), JetBlue Airways (+ 10.70 Prozent auf 3.16 USD), Credit Acceptance (+ 6.22 Prozent auf 493.80 USD), Century Casinos (+ 5.94 Prozent auf 0.55 USD) und Upbound Group (+ 4.93 Prozent auf 21.72 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Donegal Group B (-18.13 Prozent auf 20.46 USD), Volvo (A) (-14.55 Prozent auf 30.71 USD), CRESUD (-6.31 Prozent auf 10.09 USD), SMC (-5.43 Prozent auf 379.08 USD) und Patterson-UTI Energy (-5.11 Prozent auf 12.64 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite weist die Intel-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 5’877’042 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.493 Bio. Euro.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2027 laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 1.30 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19.74 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch