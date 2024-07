Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende in Grün

Am Montag notierte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende 0.28 Prozent stärker bei 18’403.74 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.104 Prozent fester bei 18’371.86 Punkten, nach 18’352.76 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 18’342.60 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18’416.94 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, notierte der NASDAQ Composite bei 17’133.13 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 08.04.2024, einen Stand von 16’253.96 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 13’660.72 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 24.64 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 18’416.94 Punkten. Bei 14’477.57 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Cerus (+ 15.29 Prozent auf 1.96 USD), Innodata (+ 12.56 Prozent auf 16.85 USD), Compugen (+ 9.62 Prozent auf 1.71 USD), American Superconductor (+ 9.40 Prozent auf 28.06 USD) und 3D Systems (+ 9.38 Prozent auf 3.50 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil AmeriServ Financial (-4.98 Prozent auf 2.29 USD), Cumulus Media A (-4.55 Prozent auf 1.89 USD), Nektar Therapeutics (-3.88 Prozent auf 1.24 USD), Expeditors International of Washington (-2.87 Prozent auf 119.91 USD) und BlackBerry (-2.80 Prozent auf 2.43 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 42’459’636 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.211 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie mit 0.03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 20.00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

