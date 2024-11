Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Montagshandels mit Zuschlägen

Am Montag ging es im NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich um 0.60 Prozent auf 18’791.81 Punkte nach oben. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0.202 Prozent auf 18’717.93 Punkte an der Kurstafel, nach 18’680.12 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 18’865.28 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18’672.30 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 18.10.2024, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 18’489.55 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 17’631.72 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 17.11.2023, mit 14’125.48 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 27.26 Prozent. Bei 19’366.07 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14’477.57 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Ceragon Networks (+ 15.13 Prozent auf 3.12 USD), Cumulus Media A (+ 13.13 Prozent auf 0.80 USD), MicroStrategy (+ 12.96 Prozent auf 384.79 USD), Innodata (+ 12.76 Prozent auf 41.44 USD) und Henry Schein (+ 7.46 Prozent auf 73.89 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Cutera (-11.73 Prozent auf 0.29 USD), JetBlue Airways (-9.49 Prozent auf 6.39 USD), Sangamo Therapeutics (-7.32 Prozent auf 1.90 USD), AXT (-5.98 Prozent auf 1.73 USD) und PetMed Express (-4.89 Prozent auf 4.47 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 50’821’170 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.302 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Die Ebix-Aktie hat mit 0.03 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Big 5 Sporting Goods-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 19.46 Prozent gelockt.

